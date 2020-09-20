Билл Гейтс считает, что ситуация с COVID-19 затянется до 2022 года

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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса завершится в лучшем случае в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гейтса, он настроен оптимистично: «Слава богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов».

Он обратил внимание, что в 2021 году главная цель людей — сбить показатели распространения коронавируса.

Ранее Гейтс предупредил человечество об экологическом кризисе, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса.

