В Татарстане отменили рекомендованную всем пожилым людям самоизоляцию

С завтрашнего дня теряет силу тот абзац в постановлении правительства Татарстана, который говорил о рекомендованной самоизоляции для всех людей старше 65 лет. Очередное смягчение противоковидных ограничений предполагает, что теперь дома сидеть рекомендуется только тем пожилым людям, которые страдают хроническими заболеваниями, перечисленными в приложении. К таким болезням относятся, например, сахарный диабет или астма.

Помимо этого, с завтрашнего дня в Казани разрешено работать детским развлекательным центрам, отменяется ограничение на рассадку не больше четырех человек за столик в ресторанах и кафе, увеличивается «лимит» зрителей, которых можно запускать на стадионы. Под запретом пока остаются ночные клубы и дискотеки в закрытых помещениях и кальян.

