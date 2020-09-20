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Общество

В Татарстане отменили рекомендованную всем пожилым людям самоизоляцию

08:58, 20.09.2020 4
В Татарстане отменили рекомендованную всем пожилым людям самоизоляцию
Фото: realnoevremya.ru

С завтрашнего дня теряет силу тот абзац в постановлении правительства Татарстана, который говорил о рекомендованной самоизоляции для всех людей старше 65 лет. Очередное смягчение противоковидных ограничений предполагает, что теперь дома сидеть рекомендуется только тем пожилым людям, которые страдают хроническими заболеваниями, перечисленными в приложении. К таким болезням относятся, например, сахарный диабет или астма.

Помимо этого, с завтрашнего дня в Казани разрешено работать детским развлекательным центрам, отменяется ограничение на рассадку не больше четырех человек за столик в ресторанах и кафе, увеличивается «лимит» зрителей, которых можно запускать на стадионы. Под запретом пока остаются ночные клубы и дискотеки в закрытых помещениях и кальян.

Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 20 сен
    самоизоляционый и пенсионный террор госмашины против граждан старшего возраста продолжается.
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  • Анонимно 20 сен
    А что случилось то? По статистике у нас в республике все отлично! Новые послабления правительство на днях приняло. Или не все так хорошо как кажется ?
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  • Анонимно 20 сен
    Так отменяют самоизоляцию или вводят?
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  • Анонимно 20 сен
    Вы о чем? Заголовок сам по себе, смысл информации сам по себе...
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