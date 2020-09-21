Совместные брифинги Минздрава и Роспотребнадзора Татарстана перестали быть ежедневными

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Брифинги Минздрава и Роспотребнадзора о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации перестали быть ежедневными. Теперь они будут проходить один раз в неделю — в пятницу. Об этом сообщили в оперативном штабе РТ.

Там отметили, что в случае необходимости количество брифингов будет увеличено.

Напомним, что традиционно на брифингах присутствуют заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Пресс-конференции с июня проводились ежедневно.