В Татарстане ситуация с коронавирусом оценивается как удовлетворительная

Тенденция роста новых случаев заражения коронавирусом в Татарстане оценивается как удовлетворительная. Индекс репродукции инфекции, показывающий, сколько человек заражается от одного больного COVID-19 (R), равен 1,0—1,1.

Как сообщил «РИА Новости» эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в России на данный момент существует опасная тенденция увеличения заболеваемости коронавирусом: с середины августа количество «красных» регионов увеличилось с 12 до 20.

Напомним, что в Татарстане число заболевших COVID-19 приблизилось к 7 тыс. человек. По данным на 20 сентября, зарегистрировано 6 997 случаев заражений.

