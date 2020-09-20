Жители Мадрида вышли на акции против новых «коронавирусных» ограничений

Сегодня жители Мадрида вышли на митинг против новых ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Также они требовали отставки главы регионального правительства Исабель Диас Аюсо.

Как сообщает ТАСС, власти Мадрида решили ввести с понедельника ограничения на передвижение жителей в зонах, наиболее пострадавших из-за COVID-19, что и вызвало протесты у населения. Всего новые «коронавирусные» меры должны затронуть 37 зон.

Напомним, что в минувшую субботу в Лондоне задержали более 30 человек, протестующих против введения нового карантина и вакцинации от коронавируса.

