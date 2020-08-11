Главное к утру: проект новой больницы растиражируют, все школы оснастят высокоскоростным интернетом
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 11 августа.
- Успешный проект по возведению с нуля и полному оснащению новой инфекционной больницы в Казани за 100 дней обязательно будет растиражирован в других регионах страны.
- К началу учебного года в Татарстане обещают обеспечить скоростным интернетом все общеобразовательные организации.
- Белорусские спецслужбы утверждают, что на кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую готовилось покушение. В КГБ РБ утверждают, что его удалось предотвратить.
- Власти Словакии выслали российских дипломатов. Они подозреваются в шпионаже, утверждает агентство Bloomberg. Российский МИД пока ситуацию не комментирует.
- Премьер-министр РТ Алексей Песошин поручил доработать Стратегию развития культуры Татарстана.
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