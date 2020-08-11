Новости общества

08:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главное к утру: проект новой больницы растиражируют, все школы оснастят высокоскоростным интернетом

07:00, 11.08.2020
Главное к утру: проект новой больницы растиражируют, все школы оснастят высокоскоростным интернетом
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 11 августа.

  • Успешный проект по возведению с нуля и полному оснащению новой инфекционной больницы в Казани за 100 дней обязательно будет растиражирован в других регионах страны.
  • К началу учебного года в Татарстане обещают обеспечить скоростным интернетом все общеобразовательные организации.
  • Белорусские спецслужбы утверждают, что на кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую готовилось покушение. В КГБ РБ утверждают, что его удалось предотвратить.
  • Власти Словакии выслали российских дипломатов. Они подозреваются в шпионаже, утверждает агентство Bloomberg. Российский МИД пока ситуацию не комментирует.
  • Премьер-министр РТ Алексей Песошин поручил доработать Стратегию развития культуры Татарстана.
Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем