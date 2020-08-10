КГБ Белоруссии: на Тихановскую готовили покушение

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Белорусские спецслужбы утверждают, что на кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую готовилось покушение. В КГБ РБ утверждают, что его удалось предотвратить.

Глава комитета госбезопасности Валерий Вакульчик заявил, что спецслужбы получили сообщение из штаба объединенной оппозиции об опасениях за жизнь Тихановской. В то же время в МВД республики перехватили сообщение о «сакральной жертве» для протестующих.

«В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно», — приводит его слова «РИА Новости».

Накануне после выборов президента в Белоруссии начались массовые протесты. Участники убеждены, что голосование, на котором действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительным данным, получил около 80% голосов, было фальсифицировано.