В Татарстане большинство школ уже подключили к скоростному интернету

К началу учебного года в Татарстане обещают обеспечить скоростным интернетом все общеобразовательные организации. Беспрецедентная программа реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика» по решению президента РТ Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана. Отмечается, что такого нет ни в одном регионе России.



Вместо устаревшей технологии ADSL в республиканских школах будут использовать технологии ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи). Подключение по оптической линии обеспечит учебные заведения качественным и бесперебойным интернетом скоростью не ниже 100 Мб/с.

Из 1 680 республиканских школ к интернету по ВОЛС уже были подключены 635 учреждений, 27 школ — в 2019 году. К предстоящему учебному году оставшиеся 1 045 школ также будут обеспечены доступом к скоростному интернету.

Реализация программы находится на финальной стадии. Работы идут в максимально быстром темпе, для того чтобы школьники были обеспечены интернетом к 1 сентября.

Ранее сообщалось о намерениях провести высокоскоростной интернет во все школы республики.