Мурашко: казанскую больницу растиражируют по регионам

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Успешный проект по возведению с нуля и полному оснащению новой инфекционной больницы в Казани за 100 дней обязательно будет растиражирован в других регионах страны, рассказал сегодня на открытии второго корпуса министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня уже есть регионы, которые обратились с вопросом о тиражировании», — подчеркнул министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отвечая на вопросы журналистов после церемонии открытия нового корпуса РКИБ в Казани.

Ранее Мурашко заявил, что казанская РКИБ стала 22-м объектом, построенным в рекордно короткие сроки после начала пандемии коронавируса.