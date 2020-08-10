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Мурашко: казанскую больницу растиражируют по регионам

19:04, 10.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мурашко: казанскую больницу растиражируют по регионам
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Успешный проект по возведению с нуля и полному оснащению новой инфекционной больницы в Казани за 100 дней обязательно будет растиражирован в других регионах страны, рассказал сегодня на открытии второго корпуса министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня уже есть регионы, которые обратились с вопросом о тиражировании», — подчеркнул министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отвечая на вопросы журналистов после церемонии открытия нового корпуса РКИБ в Казани.

Ранее Мурашко заявил, что казанская РКИБ стала 22-м объектом, построенным в рекордно короткие сроки после начала пандемии коронавируса.

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