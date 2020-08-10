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Песошин поручил доработать Стратегию развития культуры Татарстана

22:59, 10.08.2020
Песошин поручил доработать Стратегию развития культуры Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Президиум кабмина РТ рассмотрел доклад министра культуры РТ Ирады Аюповой о Стратегии развития культуры Татарстана. Премьер-министр РТ Алексей Песошин поручил доработать документ.

Как рассказала Аюпова, стратегия опирается на 5 К, пять принципов: компетенция, креативность, коммуникации, капитализация и кооперация, сообщает пресс-служба президента РТ.

Среди задач новой стратегии, например, такие, как противодействие маргинализации культуры и доминированию массовой культуры, создание среды и цифровая трансформация.

Глава Минкульта РТ напомнила, что эффективность оценки деятельности отрасли культуры во многом зависит от увеличения востребованности и посещаемости учреждений культуры.

Стратегия рассчитана до 2030 года.

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