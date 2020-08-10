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Bloomberg: Словакия выслала российских дипломатов

20:49, 10.08.2020
Bloomberg: Словакия выслала российских дипломатов
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Власти Словакии выслали российских дипломатов. Они подозреваются в шпионаже, утверждает агентство Bloomberg.

Российский МИД пока ситуацию не комментирует, передает «РИА Новости».

В январе Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата. После этого скандал произошел в российском посольстве в Чехии. Один из сотрудников посольства внезапно объявил, что его коллеги намерены отравить двух чиновников. Тогда из страны также выслали двух дипломатов из РФ.

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