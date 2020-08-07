Главное о коронавирусе на 7 августа: вирус и ЕГЭ, Россия запатентовала лекарство от COVID-19

Некоторые предприятия Татарстана закрылись после коронавируса

За сутки в Татарстане зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции. Из них один завозной, 28 — контактные. Шесть человек госпитализированы, 23 получают лечение на дому.



Таким образом, на 7 августа в Татарстане зарегистрировано 5 810 случаев COVID-19.



Дистанционный режим сдачи ЕГЭ в Татарстане ударил по оценкам в естественных науках и математике.

В Набережных Челнах Городская больница №5 прекратила работу как временный инфекционный госпиталь.

55 татарстанцев, прибывшие с «коронавирусного» теплохода «Александр Суворов», находятся на самоизоляции.

Около 20% предприятий РТ не смогли открыться после карантина.

Под наблюдением в Татарстане остаются 973 контактных и 36 прибывших из-за рубежа. За сутки проведено 4 800 исследований ПЦР. За весь период — 483 705.

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В Казани Роспотребнадзор выявил факт предоставления услуг кальяна в одном из кафе города.

Выплаты пострадавшим от коронавируса

За последние сутки в России выявлен 5 241 новый случай коронавируса, выздоровели 7 235 человек. Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших за сутки.

Таким образом, число зараженных выросло до 877 135 человек, а выздоровевших — до 683 592 человек. Зафиксировано 119 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 14 725 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 30 млн тестов на коронавирус, в том числе 321 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 246,3 тыс. человек.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало отечественный препарат «Лейтрагин» для лечения коронавирусной инфекции.

С учетом пандемии COVID-19 Минздрав РФ предложил ввести новые требования к автомобильной аптечке.

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Торговые центры России восстановили покупательский трафик.



Восстановление экономики России замедлилось в последнюю неделю июля.



Черногория разрешила свободный въезд гражданам РФ.

Молодежный парламент России предложил бесплатно тестировать студентов на коронавирус.

В пресс-службе питерского «Зенита» отрицают информацию о семи подозрительных тестах на коронавирус внутри команды.

«Аэрофлот» отменил рейсы на август в закрытые страны.

Врачам и чиновникам Москвы предложили привиться российской вакциной от коронавируса.

В Госдуму внесен законопроект о выплатах пострадавшим от коронавируса.

Ученые из США нашли слабое место коронавируса

В мире коронавирусом нового типа заразились 19 101 222 человека, умерли 715 013 человек. Данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



На первом месте по количеству заболевших находятся США (4 883 654), следом идет Бразилия (2 912 212), третью строчку занимает Индия (2 027 074). Россия находится на четвертом месте (870 187), на пятом — ЮАР (538 184).

Больше всего смертей в США (160 104), за ними идет Бразилия (98 493), Мексика (50 517), Великобритания (46 498) и Индия (41 585).

Билл Гейтс предупредил о глобальном кризисе: он считает, что его последствия окажутся хуже, чем у пандемии коронавируса.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его умышленно инфицировали «ковидом».

Ученые обнаружили новый фактор, влияющий на риск смертельного исхода у пациентов с коронавирусом. Опасной оказалась как слишком высокая, так и слишком низкая температура: при показателе выше 40°C летальными становились 42 процента случаев, а при показателе 35,5°C и ниже — 44 процента.

Госдепартамент США отменил рекомендацию не выезжать за рубеж из-за COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть готова в Соединенных Штатах ко дню президентских выборов — 3 ноября.

Специалисты из Университета штата Канзас нашли слабое место коронавируса, которое позволит блокировать размножение не только MERS, но и коронавирусов MERS-CoV и SARS-CoV-2.

В Болгарии надеются на возвращение россиян в летнем сезоне 2020 года и готовы специально для них упростить визовый режим.

Маргарита Головатенко