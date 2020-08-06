В России запатентовали препарат от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало отечественный препарат «Лейтрагин» для лечения коронавирусной инфекции, который может предотвратить или смягчить осложнения от болезни.

После завершения клинических исследований и регистрации препарата в Минздраве научный центр биомедицинских технологий ФМБА России сможет наладить массовое производство созданного ими препарата, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Исследования подтвердили, что препарат может предотвращать или смягчать «цитокиновый шторм» — массивный выброс противовоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с новой коронавирусной инфекцией, заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

В ведомстве объяснили, что «цитокиновый шторм» обнаруживался у многих больных тяжелыми формами инфекции в отделении реанимации и являлся неблагоприятным прогностическим признаком.

Наиболее эффективным способом применения новой лекарственной формы является ингаляция.

В понедельник глава Российского фонда прямых инвестиций заявил, что в течение 10 дней ожидается регистрация первой вакцины от коронавируса в России.

