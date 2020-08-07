Аналитики: восстановление экономики России замедлилось
Данные Центробанка свидетельствуют о замедлении резкого восстановления экономики России в последнюю неделю июля. Возможно, это связано с реализацией отложенного спроса.
Данные по оперативным платежам, которые ЦБ стал публиковать по итогам каждой недели, показывают резкий перелом сразу в нескольких отраслях.
Как пишет «Коммерсант», снижение входящих платежей в экономике в целом в этот период достигло 11%, за вычетом добычи, работы НПЗ и сектора госуправления
Отмечается, что явные признаки реализации отложенного спроса видны в автопроме, там сокращение составило 45,6%.
В пищевой промышленности более позитивная ситуация. Но там сложно говорить об отложенном спросе. Также восстановительный бум переживают туризм и гостиничный бизнес.АналитикаЭкономика
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