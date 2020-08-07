Аналитики: восстановление экономики России замедлилось

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Данные Центробанка свидетельствуют о замедлении резкого восстановления экономики России в последнюю неделю июля. Возможно, это связано с реализацией отложенного спроса.

Данные по оперативным платежам, которые ЦБ стал публиковать по итогам каждой недели, показывают резкий перелом сразу в нескольких отраслях.

Как пишет «Коммерсант», снижение входящих платежей в экономике в целом в этот период достигло 11%, за вычетом добычи, работы НПЗ и сектора госуправления

Отмечается, что явные признаки реализации отложенного спроса видны в автопроме, там сокращение составило 45,6%.

В пищевой промышленности более позитивная ситуация. Но там сложно говорить об отложенном спросе. Также восстановительный бум переживают туризм и гостиничный бизнес.