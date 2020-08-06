«Ковидный» сезон ЕГЭ в Татарстане: «бриллиант» из села Ядыгерь и проседание в естественных науках

Фото: Максим Платонов

Дистант ударил по естественным наукам и математике

В Татарстане закончился основной период ЕГЭ. По сравнению с прошлым годом вырос средний балл по русскому и английскому языкам, обществознанию, географии, литературе. Понизился средний балл по «профильной» математике, химии, информатике, биологии. Но в целом татарстанские выпускники показали более высокие баллы, чем средние результаты по России.



Министр образования и науки Рафис Бурганов, подводя итоги экзаменационной кампании, выдвинул предположение, почему естественно-научный блок и точные науки оказались в аутсайдерах в «ковидном» 2020-м:



— Мы это объясняем тем, что самостоятельно готовиться к перечисленным предметам (c выросшим средним баллом, — прим. ред.) было проще. Понизился средний балл по математике профильного уровня, химии, информатике, биологии... Это предметы, которые требуют практической подготовки, готовиться к ним без преподавателя было сложнее. Думаю, это служит ответом для тех, кто считает, что можно очное образование полностью заменить дистантом, — сказал Бурганов.

«Понизился средний балл по математике профильного уровня, химии, информатике, биологии... Это предметы, которые требуют практической подготовки, готовиться к ним без преподавателя было сложнее», — считает Бурганов. Фото Максима Платонова

Отвечая на вопрос о том, как он сам оценивает успешность проведенной кампании, Рафис Бурганов констатировал — коронавирус все-таки повлиял на результаты ЕГЭ-2020, как бы ни была республика подготовлена к дистанту:

— Когда мы задавали друг другу вопрос, провалим ли мы ЕГЭ в связи с эпидемией, то понимали: это пришлось на IV четверть — нам повезло. 11-й класс — это ребята, которые сидят в интернете и знают, где что искать и как готовиться. Те, кто хотел подготовиться глубже, это сделали — об этом говорят 100-балльные результаты. Но мы понимаем, что педагог нужен на конечном этапе одиннадцатилетнего марафона, чтобы подкорректировать процесс и до конца дать понимание. И поэтому по естественно-научному профилю этого внимания педагога не хватило. Поэтому там, где можно было самостоятельно подготовиться, подготовка оказалась лучше, а где без педагога сложнее — результаты оказались хуже.

Несмотря на вскрывшиеся проблемы, выросло количество стобалльников. По сравнению с 2019-м их в республике стало больше на 40 человек — всего 239. Больше всего стобалльников традиционно «поставляет» ЕГЭ по русскому языку (97 человек). Следом с большим отставанием идут литература (29 человек) и химия (24 человека).

Отдельно министр отметил успехи Инсафа Файзрахманова из села Ядыгерь Кукморского района: талантливый юноша сдал информатику и русский язык на 100 баллов, физику — на 99, «профильную» математику — на 94 балла.

Бурганов констатировал — коронавирус все-таки повлиял на результаты ЕГЭ-2020, как бы ни была республика подготовлена к дистанту. Фото Максима Платонова

Лучше всех в республике сдали английский язык, хуже всех — химию

В презентации, представленной Рафисом Бургановым, были представлены сводные цифры по итогам того, как прошел ЕГЭ в Татарстане.

Самый высокий средний балл в Татарстане — 79,85 — оказался по английскому языку, самый низкий, 59,16, — по химии.

Выросли, по сравнению с прошлым годом, средние баллы по русскому языку (74,67), по истории (64,09), по географии (68,9), по обществознанию (63,41) и по французскому языку (71,94), литературе (69,89) и китайскому языку (сдавал его один человек, на 77 баллов).

Снизились, по сравнению с прошлым годом, средние баллы по «профильной» математике (59,5), химии (59,16), информатике (66,61), биологии (56,13), английскому и немецкому языкам (76,66 и 67,81, соответственно).

Самым массовым экзаменом стал русский язык — его сдали 16 488 человек. Самые «малолюдные» — испанский и китайский (по одному сдававшему).

Самый большой процент высокобалльных работ (80 и выше) оказался на ЕГЭ по английскому языку (51,46%), самый низкий — по биологии (5,43%).

Максимальное количество участников, не преодолевших минимальный порог, показал ЕГЭ по химии (с ним не справились 14,96%). В топе по этому «антипоказателю» — еще биология (9,33%), информатика (5,85%) и обществознание (7,43%).

В этом году процент выпускников, получивших аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учебе», выше, чем в минувшие годы, — таких 2 436 человек, или 14,4%. Министр связывает это с тем, что оценки в аттестаты в 2020 году выставлялись по итогам текущих оценок и внутренних школьных экзаменов.

В этом году процент выпускников, получивших аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учебе», выше, чем в минувшие годы, — таких 2 436 человек, или 14,4%. Фото Максима Платонова

Шпаргалки — старые, требования Роспотребнадзора — новые

Напомним: в этом году из-за пандемии отменили ОГЭ для девятиклассников, а ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Поэтому «базовую» математику в 2020-м не сдавали вообще (для вуза этот экзамен не требуется).

Аттестат о среднем общем образовании получили 16 907 выпускников 11-х классов, аттестат об основном общем образовании — 37 366 выпускников 9-х классов.

Работали 83 пункта приема экзаменов (ППЭ), в которых организовали 1 404 аудитории с онлайн-видеонаблюдением. В 14 ППЭ было организовано офлайн-видеонаблюдение.

На ЕГЭ в республике в этом году работали 6 775 педагогов.

В списке требований Роспотребнадзора было 35 пунктов, все они были выполнены.

ЕГЭ-2020 в республике сдавали 15 339 выпускников школ нынешнего года, 795 выпускников прошлых лет, другие категории сдающих. Всего — 16 144 человека. Поскольку в этом году было разрешено сдавать ЕГЭ по месту пребывания, то в Татарстане в экзаменах приняли участие 54 школьника из других регионов.

В экзаменационные аудитории не допускали участников и организаторов с признаками ОРВИ. По этой причине на экзамен не попали три участника ЕГЭ и 60 сотрудников ППЭ.

59 участников досрочно завершили ЕГЭ по состоянию здоровья, они сдавали экзамен в дополнительные дни.

Во время экзаменов в республике поймали семерых нарушителей: двоих удалили с экзамена за использование телефона, еще пятеро пользовались шпаргалками. Их результаты аннулировали, и пересдать можно будет только на следующий год. По словам министра, методика изготовления шпаргалок не особенно изменилась, даже с учетом технологических инноваций. Все происходит по старинке, по наработанному десятилетиями опыту. А вот технологии отслеживания шагнули далеко вперед — это и ощутили на себе семеро пойманных «страдальцев».

Технологии отслеживания нарушителей правил шагнули далеко вперед. Фото Максима Платонова

«Все смешалось в доме Обломовых»

В ответ на многочисленные вопросы из аудитории по организации учебного процесса в наступающем году Рафис Бурганов методично и аккуратно «отстреливался» от конкретных обещаний:

— Родителям про 1 сентября еще никто ничего не говорил, потому что ни одного человека нет, который бы об этом знал. Мы готовимся выводить в школы все классы 1 сентября, мы готовимся питать наших «начальников» (учеников начальных классов, — прим. ред.). Я никому таких заявлений делать не уполномочен, [скажу лишь], министерство и вся система образования готовятся к очному формату с 1-го числа.

Но, по словам Бурганова, многое зависит от решений Роспотребнадзора и той обстановки, которая сложится к 1 сентября. Со своей стороны, министр образования утверждает, что республиканское ведомство готово начать учебу в полноценном формате, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Правда, философствовал министр, эти требования с течением времени могут как ужесточиться, так и ослабнуть.

Во время конференции, отвечая на вопрос о том, как обстоят дела с отпусками педагогов, которых вызывали работать на экзамены, министр образования «блеснул» знанием русской литературы и сказал: «Все смешалось в доме Обломовых». Но к концу встречи, видимо, запомнив за собой эту оговорку, исправил «Обломовых» на правильных «Облонских» и попросил журналистов эту пометку вычеркнуть.



Людмила Губаева