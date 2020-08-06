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В «Зените» прокомментировали информацию о вспышке коронавируса в команде

15:12, 06.08.2020
В «Зените» прокомментировали информацию о вспышке коронавируса в команде
Фото: vk.com/zenit_spb

Пресс-служба питерского «Зенита» прокомментировала информацию о семи подозрительных тестах на коронавирус внутри команды:

— Распространенная информация не соответствует действительности. «Зенит» полностью соблюдает санитарный регламент и обо всем информирует Роспотребнадзор и РПЛ. На прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест, — приводит слова руководителя пресс-службы питерского клуба Антона Макаренко «Чемпионат».

Как уточнили в клубе, после теста данный человек сдал еще три повторных теста, которые были отрицательными, но он все равно был помещен на карантин. Таким образом, «Зенит» вылетает на игру Суперкубка России в оптимальном составе.

Напомним, что суперкубковый матч против «Локомотива» состоится завтра, 7 августа, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в 19.00 мск.

«Зенит» является действующим чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России — 2020.

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