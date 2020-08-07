На ИВЛ в больницах Татарстана находятся 38 человек

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За сутки в Татарстане зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



На сегодняшний день в республике выявлено 5 810 случаев с начала пандемии, что составляет 155,2 случая на 100 тысяч населения. За сутки были госпитализированы шесть человек. В стационарах лечатся 523 человека, 38 — на ИВЛ. Выздоровели за сутки 32 человека, смертельных исходов не зарегистрировано.

Под наблюдением остаются 973 контактных и 36 прибывших из-за рубежа. За сутки проведено 4 800 исследований ПЦР. За весь период — 483 705.

Ранее Авдонина посоветовала не беспокоиться о возможном вреде КТ-исследования при диагностике коронавируса.

