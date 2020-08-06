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Черногория готова принять российских туристов с 7 августа

16:22, 06.08.2020
Черногория готова принять российских туристов с 7 августа
Фото: realnoevremya.ru

С 7 августа Черногория официально разрешает въезд российским туристам без каких-либо ограничений и дополнительных условий. Об этом сообщается на сайте черногорского правительства.

Также Черногория разрешила свободный въезд для граждан Азербайджана, Белоруссии, Канады, Украины и Зимбабве. Граждане из всех остальных стран при въезде в страну должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже 72 часов до прибытия. Тест не требуется для детей младше пяти лет.

Напомним, что ранее Черногория включила Россию в список эпидемиологически безопасных стран и разрешила открыть свои границы для российских туристов.

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