Черногория готова принять российских туристов с 7 августа

С 7 августа Черногория официально разрешает въезд российским туристам без каких-либо ограничений и дополнительных условий. Об этом сообщается на сайте черногорского правительства.

Также Черногория разрешила свободный въезд для граждан Азербайджана, Белоруссии, Канады, Украины и Зимбабве. Граждане из всех остальных стран при въезде в страну должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже 72 часов до прибытия. Тест не требуется для детей младше пяти лет.

Напомним, что ранее Черногория включила Россию в список эпидемиологически безопасных стран и разрешила открыть свои границы для российских туристов.

