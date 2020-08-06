В Челнах городская больница №5 больше не работает как инфекционный госпиталь

С сегодняшнего дня, 6 августа, городская больница №5 в Набережных Челнах прекратила работу как временный инфекционный госпиталь.

Всех больных COVID-19 либо выписали, либо направили в другие госпитали. Сегодня в медучреждении проходит тотальная дезинфекция.

Со следующей недели стационар возобновляет работу как многопрофильная больница с учетом эпидобстановки и с соблюдением противоэпидемических мер. Экстренную медицинскую помощь пациентам начнут оказывать по максимуму, плановая медпомощь будет возобновляться поэтапно, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В ведомстве отметили, что после закрытия «ковидного» госпиталя на базе пятой горбольницы пациентов с признаками респираторно-вирусной инфекции продолжат принимать в Набережночелнинской инфекционной больнице.

О том, что с челнинской больницы №5 могут снять профиль госпиталя для больных коронавирусом, говорилось в понедельник. 3 августа начальник Управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев сообщил, что в городе насчитывается 808 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 618 пациентов.

