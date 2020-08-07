После карантина в Казани не открылись от 20 до 30 процентов предприятий

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После снятия ограничений для работы бизнеса в условиях пандемии коронавируса в России не смогли открыться около 20% компаний. Часть закрылись навсегда, некоторые — копят средства для возобновления деятельности. Ведь затраты из-за новых «ковидных» требований Роспотребнадзора возросли многократно. В Татарстане процент закрытия предприятий МСП оказался еще выше.

— По данным ИТ-компании «Эвотор», с 17 июля, после смягчения режима, в республике Татарстан не работает около 25% предприятий малого и среднего бизнеса. При этом в начале апреля на карантин ушло 70% предприятий МСБ в Татарстане, — сообщила Юлия Ветчинкина, специалист ИТ-компании «Эвотор», которая произвела более 650 тыс. онлайн-касс и предоставляет свыше 500 сервисов для бизнеса.

Печальную статистику подтверждают и другие специалисты, а также сами участники рынка из наиболее пострадавших отраслей, например таких, как ресторанный или гостиничный бизнес. Так, руководитель Ассоциации турагентств Татарстана и гендиректор турагентства «Персона грата» Рамиль Мифтахов сообщает, что с объявлением послаблений не вышли работать примерно 30% туристических компаний республики. Аналогичная ситуация и в ресторанной отрасли.



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