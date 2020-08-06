Торговые центры РФ смогли восстановить трафик
Торговые центры России восстановили покупательский трафик на 65-70% от показателей до кризиса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова президента Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко.
По его словам, непродовольственный ритейл в Москве возобновил работу в начале июня и восстановил посещаемость в среднем до 80%, выручку — до 50-60%. Также есть отдельные объекты, в которых прирост трафика составил 10% по сравнению с показателем прошлого года.
Предполагается, что если не будет ограничений на фоне второй волны коронавируса, ТЦ России смогут полностью восстановить трафик в предновогодний период.
Ранее в казанском торговом центре XL очевидцы заметили огромные очереди в магазины Nike и Adidas.
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