Торговые центры РФ смогли восстановить трафик

Фото: Реальное время

Торговые центры России восстановили покупательский трафик на 65-70% от показателей до кризиса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова президента Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко.



По его словам, непродовольственный ритейл в Москве возобновил работу в начале июня и восстановил посещаемость в среднем до 80%, выручку — до 50-60%. Также есть отдельные объекты, в которых прирост трафика составил 10% по сравнению с показателем прошлого года.

Предполагается, что если не будет ограничений на фоне второй волны коронавируса, ТЦ России смогут полностью восстановить трафик в предновогодний период.

Ранее в казанском торговом центре XL очевидцы заметили огромные очереди в магазины Nike и Adidas.

