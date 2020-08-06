Молодежный парламент РФ предложил тестировать студентов на коронавирус бесплатно

В Министерство науки и высшего образования РФ поступило предложение с просьбой предусмотреть возможность бесплатного тестирования студентов на коронавирус (в том числе тех, кто заселяется в общежитие). С такой идеей обратился зампред Госдумы РФ Петр Толстой по инициативе Молодежного парламента при Госдуме.

По мнению молодых парламентариев, тест на COVID-19 недоступен для студентов, так как его стоимость значительно превышает размер ежемесячной стипендии.

Оплачивать тестирование студентов предлагают полностью или частично за счет средств вузов, федерального бюджета и за счет бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, сообщает официальное сообщество Молодежного парламента «ВКонтакте».

Напомним, что ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что в этом учебном году вузы обязаны обеспечить студентов и преподавателей масками.

