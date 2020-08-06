В России предложили новые требования к автомобильной аптечке с учетом пандемии COVID-19

Минздрав России разработал проект новых требований к автомобильной аптечке с учетом пандемии коронавируса.



В состав аптечки вошли две медицинские трехслойные маски, количество перчаток увеличено до двух пар. Также в аптечку предлагается добавить упаковку стерильных салфеток, нестерильные бинты больших размеров и увеличить размер рулонного лейкопластыря с 1х250 до 2х500 сантиметров.

Из ее состава могут убрать бинты малых размеров, стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидные лейкопластыри.

Проект приказа в ведомстве разработали для формирования единых требований к комплектации автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Все изделия в аптечке должны быть зарегистрированы в России, говорится в документе.

Инициативу предлагается ввести с января следующего года.

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