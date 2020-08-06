Новости общества

11:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Контроль за круизными судами в Татарстане проходит в месте формирования теплохода — Роспотребнадзор

10:54, 06.08.2020
Контроль за круизными судами в Татарстане проходит в месте формирования теплохода — Роспотребнадзор
Фото: wikipedia.org

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как происходит контроль круизных судов. По словам заместителя главы ведомства Любови Авдониной, контроль проходит на той территории, где формируется теплоход.

«Проверка на промежуточных стоянках не предусмотрена, если только не поступают жалобы. В части отработки с турфирмами — это только на том этапе, когда стоит вопрос возврата денег за несостоявшийся тур», — сказала Авдонина

Что касается пассажиров теплохода «Александр Суворов», где была выявлена вспышка коронавируса, то Роспотребнадзор Татарстана доставил татарстанцев трансфером в Казань.

«На сегодня в республику прибыли 55 человек, находившиеся на этом теплоходе. И они теперь все находятся на самоизоляции как контактные (14 дней, на 10-й и 12-й день у них будут взяты мазки на ПЦР)», — сообщила Авдонина.

Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также