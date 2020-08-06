Контроль за круизными судами в Татарстане проходит в месте формирования теплохода — Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как происходит контроль круизных судов. По словам заместителя главы ведомства Любови Авдониной, контроль проходит на той территории, где формируется теплоход.

«Проверка на промежуточных стоянках не предусмотрена, если только не поступают жалобы. В части отработки с турфирмами — это только на том этапе, когда стоит вопрос возврата денег за несостоявшийся тур», — сказала Авдонина

Что касается пассажиров теплохода «Александр Суворов», где была выявлена вспышка коронавируса, то Роспотребнадзор Татарстана доставил татарстанцев трансфером в Казань.

«На сегодня в республику прибыли 55 человек, находившиеся на этом теплоходе. И они теперь все находятся на самоизоляции как контактные (14 дней, на 10-й и 12-й день у них будут взяты мазки на ПЦР)», — сообщила Авдонина.