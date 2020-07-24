Главное о коронавирусе на 24 июля: смерть девяти медиков в Татарстане, непобежденный вирус
Почти 190 случаев заражения среди медиков в Татарстане
За последние сутки в Татарстане подтвердился 31 новый случай коронавируса, 29 из них контактные, еще два — завозные. Семь человек госпитализированы, 24 человека лечатся дома. Большинство случаев — 19 — выявлены в Казани. В Набережных Челнах выявили один новый случай.
На 24 июля в Татарстане зарегистрировано 5 372 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 4 219 человек, в том числе 26 за минувшие сутки. От коронавируса в республике умер 31 человек.
- В казанском Кремле рассказали, что из-за путешествий внутри страны существует риск заражения коронавирусом. Тем не менее еще рано говорить о введении повторных ограничительных мер.
- Иннополис разработает математические модели для борьбы с последствиями пандемии.
- В Минздраве Татарстана заявили, что все пациенты с респираторными заболеваниями являются «потенциально подозрительными».
- В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что традиционные собрания родителей первоклассников в школах РТ должны проходить в онлайн-режиме.
- Также в ведомстве рассказали о единственном завозном случае коронавируса с курортов России — житель Лениногорска, который отдыхал в Анапе, вернулся в Татарстан и заболел COVID-19 в легкой форме.
- В Агрызе из-за допуска посетителей без масок и перчаток судебные приставы опечатали продуктовый магазин «Любимый».
- Замглавы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков заявил, что за эпидемию было получено 243 уведомления о случаях заболевания коронавирусом медперсонала. Подтвердились 189 случаев, по 54 ведется эпидрасследование. Девять человек скончались.
- В Татарстане не зарегистрированы случаи повторного заболевания коронавирусной инфекции.
«Копипаст» вакцины в России
За последние сутки в России выявлено 5 811 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 444 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 800 849 человек, а выздоровевших — до 588 774 человек.
Зафиксировано 154 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 13 046 человек.
- Российский реабилитолог Константин Терновой рассказал о колоссальных последствиях для здоровья после коронавируса.
- Кремль и ЦИК согласовали проведение трехдневного голосования с 11 по 13 сентября 2020 года.
- Вакцинация россиян из групп риска от коронавируса может начаться уже в августе.
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице не планируют вводить повторные ограничительные меры из-за ситуации с COVID-19.
- В Центре имени Гамалеи объяснили, почему в России так быстро создали вакцину от коронавируса. По выражению замдиректора по научной работе центра Дениса Логунова, разработка является «копипастом» вакцины от вируса MERS — коронавируса ближневосточного респираторного синдрома.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас трудные времена из-за пандемии коронавируса.
- Не меньше 32 моряков российского рыболовецкого судна, находящегося на стоянке в городе Пусан, заразились коронавирусом.
Расстроенный Билл Гейтс
В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 15 512 282 человека, 633 425 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 038 864). На второй строчке — Бразилия (2 287 475), на третьей — Индия (1 288 108). Россия на четвертом месте (793 720, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (408 052).
Больше всего смертей зафиксировано в США (144 305). За ними следуют Бразилия (84 082), Великобритания (45 639), Мексика (41 908) и Италия (35 092).
- Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что теории, согласно которым он причастен к созданию пандемии коронавируса, его расстраивают. Он выразил надежду, что эти домыслы вскоре пойдут на спад.
- Ученые Университета Миннесоты заявили, что коронавирус никогда не удастся победить полностью. Лишь вакцина способна ограничить распространение возбудителя.
- В Японии начали разрабатывать вакцину от коронавируса, которая должна помочь вырабатывать антитела в задней части носовой полости.
- Корпорация The Walt Disney Company в свете пандемии нового коронавируса отложила премьеру «Мулан» (на неопределенный срок), «Аватара 2», (с декабря 2021 года на этот же месяц 2022 года) и новый фильм саги «Звездные войны» (выйдет не раньше декабря 2023 года.
- Американские ученые назвали средство, которое может повысить риск смерти пациентов с коронавирусом. Это популярные препараты, помогающие при язве, гастрите и изжоге.
- Президент США Дональд Трамп отменил часть съезда республиканцев, которую планировалось провести в конце августа. Там должны были должны объявить, будет ли Трамп кандидатом в президенты от Республиканской партии на ближайших выборах.
- Итальянские эксперты на основе образцов, взятых у 1,4 тысячи кошек и собак, обнаружили у некоторых из них антитела к коронавирусу.
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