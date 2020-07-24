Главное о коронавирусе на 24 июля: смерть девяти медиков в Татарстане, непобежденный вирус

Почти 190 случаев заражения среди медиков в Татарстане



За последние сутки в Татарстане подтвердился 31 новый случай коронавируса, 29 из них контактные, еще два — завозные. Семь человек госпитализированы, 24 человека лечатся дома. Большинство случаев — 19 — выявлены в Казани. В Набережных Челнах выявили один новый случай.

На 24 июля в Татарстане зарегистрировано 5 372 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 4 219 человек, в том числе 26 за минувшие сутки. От коронавируса в республике умер 31 человек.



В казанском Кремле рассказали, что из-за путешествий внутри страны существует риск заражения коронавирусом. Тем не менее еще рано говорить о введении повторных ограничительных мер.

Иннополис разработает математические модели для борьбы с последствиями пандемии.

В Минздраве Татарстана заявили, что все пациенты с респираторными заболеваниями являются «потенциально подозрительными».

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что традиционные собрания родителей первоклассников в школах РТ должны проходить в онлайн-режиме.



Также в ведомстве рассказали о единственном завозном случае коронавируса с курортов России — житель Лениногорска, который отдыхал в Анапе, вернулся в Татарстан и заболел COVID-19 в легкой форме.

В Агрызе из-за допуска посетителей без масок и перчаток судебные приставы опечатали продуктовый магазин «Любимый».



Замглавы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков заявил, что за эпидемию было получено 243 уведомления о случаях заболевания коронавирусом медперсонала. Подтвердились 189 случаев, по 54 ведется эпидрасследование. Девять человек скончались.

В Татарстане не зарегистрированы случаи повторного заболевания коронавирусной инфекции.

«Копипаст» вакцины в России



За последние сутки в России выявлено 5 811 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 444 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 800 849 человек, а выздоровевших — до 588 774 человек.

Зафиксировано 154 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 13 046 человек.

Российский реабилитолог Константин Терновой рассказал о колоссальных последствиях для здоровья после коронавируса.

Кремль и ЦИК согласовали проведение трехдневного голосования с 11 по 13 сентября 2020 года.

Вакцинация россиян из групп риска от коронавируса может начаться уже в августе.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице не планируют вводить повторные ограничительные меры из-за ситуации с COVID-19.



В Центре имени Гамалеи объяснили, почему в России так быстро создали вакцину от коронавируса. По выражению замдиректора по научной работе центра Дениса Логунова, разработка является «копипастом» вакцины от вируса MERS — коронавируса ближневосточного респираторного синдрома.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас трудные времена из-за пандемии коронавируса.

Не меньше 32 моряков российского рыболовецкого судна, находящегося на стоянке в городе Пусан, заразились коронавирусом.

Расстроенный Билл Гейтс

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 15 512 282 человека, 633 425 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 038 864). На второй строчке — Бразилия (2 287 475), на третьей — Индия (1 288 108). Россия на четвертом месте (793 720, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (408 052).

Больше всего смертей зафиксировано в США (144 305). За ними следуют Бразилия (84 082), Великобритания (45 639), Мексика (41 908) и Италия (35 092).

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что теории, согласно которым он причастен к созданию пандемии коронавируса, его расстраивают. Он выразил надежду, что эти домыслы вскоре пойдут на спад.

Ученые Университета Миннесоты заявили, что коронавирус никогда не удастся победить полностью. Лишь вакцина способна ограничить распространение возбудителя.

В Японии начали разрабатывать вакцину от коронавируса, которая должна помочь вырабатывать антитела в задней части носовой полости.

Корпорация The Walt Disney Company в свете пандемии нового коронавируса отложила премьеру «Мулан» (на неопределенный срок), «Аватара 2», (с декабря 2021 года на этот же месяц 2022 года) и новый фильм саги «Звездные войны» (выйдет не раньше декабря 2023 года.

Американские ученые назвали средство, которое может повысить риск смерти пациентов с коронавирусом. Это популярные препараты, помогающие при язве, гастрите и изжоге.

Президент США Дональд Трамп отменил часть съезда республиканцев, которую планировалось провести в конце августа. Там должны были должны объявить, будет ли Трамп кандидатом в президенты от Республиканской партии на ближайших выборах.



Итальянские эксперты на основе образцов, взятых у 1,4 тысячи кошек и собак, обнаружили у некоторых из них антитела к коронавирусу.

Дарья Пинегина