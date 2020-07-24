В Татарстане опечатали магазин из-за допуска покупателей без масок и перчаток

В Агрызе из-за допуска посетителей без масок и перчаток судебные приставы опечатали продуктовый магазин «Любимый». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Предпринимателя суд признал виновным в невыполнении правил при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Приставы незамедлительно выехали по адресу магазина, опломбировали и опечатали входную дверь помещения.

Работа магазина приостановлена на 15 суток.

Ранее приставы закрыли в Казани магазин «Золотое яблоко» за работу во время карантина.