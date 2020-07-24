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Общество

В Татарстане опечатали магазин из-за допуска покупателей без масок и перчаток

09:48, 24.07.2020 2
В Татарстане опечатали магазин из-за допуска покупателей без масок и перчаток
Фото: r59.fssprus.ru

В Агрызе из-за допуска посетителей без масок и перчаток судебные приставы опечатали продуктовый магазин «Любимый». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Предпринимателя суд признал виновным в невыполнении правил при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Приставы незамедлительно выехали по адресу магазина, опломбировали и опечатали входную дверь помещения.

Работа магазина приостановлена на 15 суток.

Ранее приставы закрыли в Казани магазин «Золотое яблоко» за работу во время карантина.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:03
    Зайди в любой автобус, магазин - много без перчаток и не у всех маски... Видимо в эту пандемию выживут "безсимптомники". Мы семьей переболели Ковидом, а теперь читаешь, что антител на 2 месяца лишь хватит - опять болеть!
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  • Анонимно 10:30
    Все торгаши кричали - откройте, на все пойдем...!!! Открыли - все без масок не только покупатели, но и "работники торговли"....
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