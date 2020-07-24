В Татарстане не зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом

Фото: Реальное время

В Татарстане не зарегистрированы случаи повторного заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом, отвечая на вопрос «Реального времени», заявил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



По словам спикера, проявление симптомов ОРВИ у переболевшего коронавирусом не считается повторным заболеванием.

«Случаев повторного подтвержденного заболевания коронавирусом с дистанцией, скажем, в месяц мы не фиксировали. Это говорит о том, что пациенты, которые заболели коронавирусом (даже если предположить, что его в мире несколько штаммов, как это сейчас пишут в научных статьях), то повторных заражений тем штаммом, который есть в Татарстане, нет», — ответил Жаворонков.

Ранее Жаворонков сообщал, что в Татарстане все пациенты с респираторными заболеваниями стали рассматриваться как «потенциально подозрительные».