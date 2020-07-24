Новости общества

08:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ: В 2020 году голосование будет трехдневным

07:56, 24.07.2020
СМИ: В 2020 году голосование будет трехдневным
Фото: realnoevremya.ru

Кремль и ЦИК согласовали проведение трехдневного голосования с 11 по 13 сентября 2020 года. Об этом со ссылкой на источники сообщил РБК.

По данным издания, такой формат будет определен для всех регионов, где в этом году пройдут выборы. Однако окончательное решение еще не принято: вероятно, трехдневное голосование пройдет всего в некоторых регионах. Возможность голосования на придомовых территориях могут оставить на усмотрение каждого региона.

Ранее ЦИК Татарстана выступил за проведение выборов в течение нескольких дней в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также