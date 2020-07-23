Казанский Кремль: «Риск завозных случаев очевиден и возможен»

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Из-за путешествий внутри страны существует риск заболеваемости коронавирусом. Тем не менее еще рано говорить о введении повторных ограничительных мер.

«Все вопросы в части ослабления или усиления мер принимаются ситуативно, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Мы понимаем, что люди будут в большом количестве выезжать в другие регионы, где иная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Риск привозных случаев очевиден и возможен», — сказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Также она отметила, что количество привозных случаев, по данным Роспотребнадзора, составляет 5%. Изначально таких случаев было большинство. С распространением вируса в Татарстане регистрировали в основном контактное заражение.

«Безусловно, по возвращении людей из отпусков часть случаев станет именно завозными», — прокомментировала Галимова.

Напомним, что в Татарстане зафиксировано 206 завозных случаев коронавирусной инфекции. Всего в Татарстане насчитывается 5 309 случаев заболевания коронавирусом.