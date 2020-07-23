IT против COVID-19: Иннополис разрабатывает математические модели для борьбы с последствиями пандемии

Сотрудники Центра информационной безопасности Университета Иннополис выиграли грант РФФИ на лучшие проекты научных исследований по теме «Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий».

Грант поддержит исследование «Модели и методы обеспечения устойчивости социотехнических систем общества в условиях вирусных эпидемий типа пандемии COVID-19 на основе приобретаемого иммунитета». На данный момент им занимаются научные сотрудники Центра информационной безопасности под руководством Сергея Петренко.

По его мнению, реальная динамика распространения вируса остается неизвестной по причине несовершенства известных моделей. Они учитывают в том числе скорость мутации вируса, неопределенность параметров наблюдения и еще ряд факторов. После двух лет исследования специалисты смогут выявить математические модели, которые препятствуют переводу социотехнических систем в катастрофическое состояние.

«Именно над этим и работает наша команда: мы разрабатываем математические модели, которые позволят правительству выработать ряд практических рекомендаций по эффективному противодействию подобным вирусным эпидемиям», — поясняет руководитель центра. По словам Сергея Петренко, данная тема остается в научных кругах популярной.

Напомним, ранее Иннополис предоставлял разработки по оцифровке земли. Система позволяет мониторить все действия по земельным вопросам Приволжского федерального округа на расстоянии.

Ранее аналитики InnoSTage сформировали математические модели распространения COVID-19 на основе анализа эффективности введенных в Татарстане мер.