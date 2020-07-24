Минздрав Татарстана рассказал о заболевших коронавирусом медработниках

Фото: Официальный Татарстан

Минздрав Татарстана рассказал о количестве заболевших коронавирусом медработников, а также о смертельных случаях среди персонала.

По словам замминистра — начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, за эпидемию было получено 243 уведомления о случаях заболевания медперсонала. Из них подтвердились 189 случаев, по 54 ведется эпидрасследование.

Также Жаворонков прокомментировал смертельные исходы заболевания.

«Зарегистрировано девять таких случаев, у трех из них это не связано с профессиональной деятельностью, по шести — ведется эпидрасследование», — сказал он.

Ране Минздрав сообщил, что все пациенты с респираторными заболеваниями — «потенциально подозрительные».