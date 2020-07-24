Российский реабилитолог рассказал о колоссальных последствиях для здоровья после коронавируса

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После перенесенной инфекции коронавируса у пациентов возникают проблемы не только с легкими, но и с другими внутренними органами. Об этом рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.

По словам доктора, перенесенный коронавирус может повлиять на сердечно-сосудистую, эндокринную системы, привести к психоневрологическим последствиям.

«COVID-19 не проходит, как обычная пневмония, когда ты поболел, встал и дальше пошел. Зачастую заболевание сопряжено с сильной интоксикацией организма и высокой температурой, которая ничем не снижается. Все это колоссальные потери для здоровья», — рассказал Терновой в интервью RT.

Доктор утверждает, что рецепторы к вирусу есть во многих органах: в поджелудочной железе, сердце, тканях яичка.

«Происходит и нарушение в системе свертываемости крови. Поэтому пациенты принимают антикоагулянты — разжижающие кровь препараты. Доказана необходимость приема витамина К, который участвует в системе свертываемости. В противном случае возможны инсульты и инфаркты сердца, головного мозга», — добавил Терновой.

