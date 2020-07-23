Собянин опроверг введение новых ограничений в Москве из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице не планируют вводить повторные ограничительные меры из-за ситуации с COVID-19.

Он добавил, что в городе ситуация с коронавирусом позитивно стабильная.

«Никаких карантинных мер с 15-го числа (сентября, — прим. ред.) или с других дат мы не планируем вводить. Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации», — передает RT слова Собянина.

По словам мэра российской столицы, несмотря на нестабильную ситуацию с вирусом в мире, обстановка в Москве за последние две недели улучшилась.

Вчера стало известно, что кинотеатры в Москве готовятся возобновить работу с 1 августа.