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Минздрав Татарстана: все пациенты с респираторными заболеваниями — «потенциально подозрительные»

14:50, 23.07.2020
Минздрав Татарстана: все пациенты с респираторными заболеваниями — «потенциально подозрительные»
Фото: mil.ru

В Татарстане фиксируют 7 215 случаев людей с симптомами ОРВИ. Сейчас 8% от всех пневмоний в республики являются вирусными.

«Но в целом этот показатель идет в тренде того, что все пациенты с респираторными заболеваниями стали рассматриваться как «потенциально подозрительные», и им проводится целый ряд исследований», — сказал на пресс-конференции замминистра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Ранее в Минздраве РФ предупреждали о возможности подъема заболеваемости коронавирусом в те же сроки, как при других ОРВИ — с ноября по январь.

ОбществоМедицина Татарстан
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