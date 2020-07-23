Минздрав Татарстана: все пациенты с респираторными заболеваниями — «потенциально подозрительные»

В Татарстане фиксируют 7 215 случаев людей с симптомами ОРВИ. Сейчас 8% от всех пневмоний в республики являются вирусными.

«Но в целом этот показатель идет в тренде того, что все пациенты с респираторными заболеваниями стали рассматриваться как «потенциально подозрительные», и им проводится целый ряд исследований», — сказал на пресс-конференции замминистра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Ранее в Минздраве РФ предупреждали о возможности подъема заболеваемости коронавирусом в те же сроки, как при других ОРВИ — с ноября по январь.