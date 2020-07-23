Роспотребнадзор Татарстана: собрания первоклассников в школах следует пройти онлайн

Традиционные собрания родителей первоклассников в школах Татарстана должны проходить в онлайн-режиме, заявила сегодня замглавы Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

— Все такого рода мероприятия у нас под запретом. Что планируется, нам пока неизвестно. Думаю, что Минобрнауки, если запланирует такого рода мероприятия, обратится к нам за согласованием. И мы со своей стороны все-таки будем настаивать, чтобы эти мероприятия проходили в онлайн-режиме, поскольку это возможно. Подключиться любой родитель сможет, все вопросы обсудить без личной встречи — тоже.

Ранее сообщалось, что министр просвещения России разрешил провести школьные линейки 1 сентября. Традиционные линейки в российских школах состоятся, но будут обеспечены дополнительными мерами безопасности из-за эпидемии коронавируса.

