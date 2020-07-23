«Копипаст»: в Центре Гамалеи объяснили, почему вакцина от коронавируса появилась так быстро

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В Центре имени Гамалеи объяснили, почему в России так быстро создали вакцину от коронавируса. По выражению замдиректора по научной работе центра Дениса Логунова, разработка является «копипастом» вакцины от вируса MERS — коронавируса ближневосточного респираторного синдрома.

Разработка вакцины от вируса MERS велась в центре три года.

«Мы делали вакцину против MERS и пробовали разные варианты. Это была большая работа, мы дошли до второй фазы клинических исследований. Поэтому, когда появился другой коронавирус, ближайший собрат из группы бета-коронавирусов, у нас не было никаких сомнений, что и как делать. Творческих мук не было. Копипаст в буквальном смысле»,— рассказал Логунов в интервью «Медузе».

Ранее в Научном центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили, что есть вероятность того, что производство прививки начнется в августе раньше срока на 7—10 дней.