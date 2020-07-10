Итоги дня: старт проекта магистрали Москва — Казань, Мишустин в ОЭЗ «Алабуга», глава Минздрава РФ оценил больницу Челнов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 10 июля:
- Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в особую экономическую зону «Алабуга». Там ему показали работу завода по созданию углеродного волокна. Вместе с ним был президент РТ Рустам Минниханов. После осмотра производственной площадки Михаил Мишустин отправился на рабочее совещание, посвященное строительству автодороги Европа — Западный Китай.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что сегодня дают старт дороге длиной более 700 км, соединяющей Москву, Нижний Новгород и Казань. Также председатель правительства РФ поручил Минтрансу РФ проработать проект строительства автодороги от Набережных Челнов до Екатеринбурга. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Набережные Челны. Вместе с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым и мэром Наилем Магдеевым он побывал в больнице скорой медицинской помощи и строящемся здании онкологического диспансера.
Мурашко высоко оценил систему менеджмента качества БСМП, а также оснащение учреждения медицинской техникой.
- К 2025 году средняя зарплата в Казани должна достигнуть 55 тыс. рублей. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин, представляя на конференции отделения «Единой России» программу партии для участия в выборах в Казгордуму. По его словам, средняя продолжительность жизни будет увеличена до 78 лет. В экономику города за пять лет привлекут более 1 трлн рублей инвестиций. 13 сентября пройдут выборы в Думу Казани. Ожидается, что список «Единой России» вновь возглавит Метшин.
- Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о смене статуса собора Святой Софии («Айя-София») в Стамбуле из мечети в музей. Таким образом, собор снова будут использовать как мечеть.
- В Казани начали ремонтировать особняк архитектора Карла Мюфке по ул. Хади Атласи, 28. Рабочие стараются сохранить первозданный облик здания. В доме сохранились деревянная дверь с инициалами архитектора, деревянный профилированный потолок, окна и шкаф с тайником, некогда созданный Карлом Мюфке.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым