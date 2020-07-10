Михаил Мурашко посетил Набережные Челны
Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Набережные Челны, пишет пресс-служба мэрии города. Вместе с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым и мэром Наилем Магдеевым он побывал в больнице скорой медицинской помощи и строящемся здании онкологического диспансера.
Мурашко высоко оценил систему менеджмента качества БСМП, а также оснащение учреждения медицинской техникой.
«Сегодня мы находимся в больнице скорой помощи, она имеет сертификаты по качеству безопасности медицинской помощи — это та тема для медицинских организаций, которые мы внедряем последние 3—4 года», — сказал министр.
Также он осмотрел строящееся здание онкологического диспансера. Его запуск планируется в следующем году. Учреждение будет обслуживать до 100 тыс. пациентов из Закамского региона.
Глава Минздрава России отметил, что Татарстан в лидерах в сфере здравоохранения среди других регионов России. И добавил, что система здравоохранения России в весенне-летний период показала себя устойчиво.ОбществоМедицина Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым