В Казани реставрируют особняк архитектора Карла Мюфке

В Казани начали ремонтировать особняк архитектора Карла Мюфке по ул. Хади Атласи, 28. Сегодня ход ремонта проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин, пишет пресс-служба мэрии.

Дом был построен по проекту Мюфке в конце XIX века. Здесь он проживал со своей семьей до 1912 года, затем переехал в Саратов. В здании до недавнего времени располагался филиал детского сада №283 Вахитовского района.

«Немного, к сожалению, в Казани работ Карла Мюфке — Дом Ушковой, художественное училище и этот особняк, который он построил для себя, жил в нем, преподавал, творил. Дом со своими таинствами, необычной архитектурой. К сожалению, он закрыт новостроями советского периода, но мы с архитекторами попытаемся вернуть к жизни все те тонкости, которые воплотил в жизнь великий архитектор», — сказал Метшин.

Рабочие стараются сохранить первозданный облик здания. В доме сохранились деревянная дверь с инициалами архитектора, деревянный профилированный потолок, окна и шкаф с тайником, некогда созданный Карлом Мюфке.

Также в Казани ремонтируют «янтарный домик», в котором жил писатель Фатих Амирхан.

