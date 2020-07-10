Мишустин заявил, что сегодня дают старт дороге, соединяющей Москву, Нижний Новгород и Казань

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что сегодня дают старт дороге длиной более 700 км, соединяющей Москву, Нижний Новгород и Казань. Об этом он заявил на совещании, посвященном строительству автодороги Европа — Западный Китай.



Общая протяженность совместного проекта России, Казахстана и Китая на территории нашей страны составит свыше 2 тыс. км. Дорога соединит крупные агломерации России — Московскую, Самаро-Тольяттинскую, Нижегородскую и Казанскую.

«Реализация проекта скоростной автомагистрали от Москвы до Казани — важнейшая часть общенационального плана по преодолению последствий коронавируса», — сказал глава правительства.

Как Мишустин отметил, суммарный прирост внутреннего регионального продукта составит на затронутых территориях более 500 млрд рублей к 2050 году. На строительстве дороги создадут более 30 тыс. рабочих мест и еще более 130 тыс. — в смежных отраслях, ускорятся транзитные перевозки, обновится инфраструктура, прилегающая к трассе.

По словам руководителя российского правительства, с учетом значения трассы М-12 задача стоит ввести в эксплуатацию ее уже в 2024 году. Стоимость строительства превысит 650 млрд рублей.

«Эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали. Чтобы проект был реализован в срок, нужна плотная координация всех наших планов», — заметил премьер.