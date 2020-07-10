Метшин пообещал, что к 2025 году средняя зарплата в Казани составит 55 тыс. рублей

К 2025 году средняя зарплата в Казани должна достигнуть 55 тыс. рублей. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин, представляя на конференции отделения «Единой России» программу партии для участия в выборах в Казгордуму.

Также мэр рассказал, что в ближайшие пять лет в Казани посадят более 100 тыс. деревьев, пишет «Коммерсант». По его словам, средняя продолжительность жизни будет увеличена до 78 лет. В экономику города за пять лет привлекут более 1 трлн рублей инвестиций.

Кроме того, в Казани вскоре появятся шесть новых парков.



Напомним, 13 сентября пройдут выборы в Думу Казани. Ожидается, что список «Единой России» вновь возглавит Метшин.