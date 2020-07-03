Новости общества

19:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Итоги дня: окончательные итоги голосования, рост заболеваемости пневмонией в Челнах и поворот в деле Ефремова

19:00, 03.07.2020
Итоги дня: окончательные итоги голосования, рост заболеваемости пневмонией в Челнах и поворот в деле Ефремова

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 июля:

  • Центризбирком РФ утвердил итоги Общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Окончательные данные ЦИК РФ гласят, что за изменения, вносимые в Основной закон страны, проголосовали почти 78% избирателей.
  • В Набережных Челнах сообщили о росте заболеваемости пневмонией. На совещании в мэрии объявили, что количество случаев выросло на 10%.
  • Михаил Ефремов отказался признать вину в ДТП, произошедшем в центре Москвы. Так утверждает адвокат актера.
  • Суд отменил оправдательный приговор отцу, которого обвиняли в сексуальном насилии над дочерью. Это дело получило федеральную огласку. Депутат Госдумы Ирина Яровая попросила генпрокурора Игоря Краснова проконтролировать новое расследование. Обратила на него внимание и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
  • Одна десятая часть татарстанцев верит в связь 5G и коронавируса. При этом 20% опрошенных в любом случае негативно оценивают внедрение сетей нового поколения.
  • В Татарстане ОСАГО подешевело на 2,8%
  • Епархиальный суд лишил сана схиигумена Сергия, захватившего женский монастырь в Среднеуральске.
  • Мэры Казани и Набережных Челнов отчитались о доходах. Ильсур Метшин за прошлый год заработал 5,7 млн рублей, его супруга — 305 млн рублей. Доход Наиля Магдеева за 2019 год составил 5 млн рублей.
  • В Татарстане, как и по всей стране, стартовал ЕГЭ. В первый день экзамены пришли сдавать 3 433 выпускника.
  • Скончался отец Хабиба Нурмагомедова. О смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Друг знаменитого тренера рассказал, что тот перенес два инсульта и даже не выходил из комы.
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем