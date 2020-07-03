В Челнах выросла заболеваемость пневмонией на 10%

За пять месяцев 2020 года заболеваемость пневмонией в Набережных Челнах выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



«В настоящее время в Набережных Челнах наблюдается стабилизация ситуации, в целом, по количеству новых случаев заболеваний респираторной системы. Госпитализация не превышает выписки», — заявил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев в ходе пресс-конференции с журналистами (его слова приводит пресс-служба мэрии Челнов).

В Татарстане больше всего внебольничных пневмоний насчитывается в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.

Сегодня в республике подтвердился 17-й случай смерти от коронавирусной инфекции — 25 июня скончался житель Набережных Челнов 1951 года рождения. В начале июня он был госпитализирован в городскую больницу № 5 со средне-тяжелой формой коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонией.