Приговор в отношении отца из Бугульмы, подозреваемого в насилии над дочерью, отменен

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В Татарстане оправдательный приговор в отношении отца, подозреваемого в насилии над девочкой, отменен. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

Как рассказал старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, оправдательный приговор в отношении жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой, отменен. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Таким образом, апелляционное представление прокуратуры удовлетворено.



Напомним, что Бугульминский районный суд оправдал подозреваемого мужчину в насилии над полуторагодовалой девочкой. При этом мужчина сначала уверял, что хотел поменять девочке памперс, а затем признался, что сорвал зло на ребенке после ссоры с женой. Прокуратура Татарстана в апелляционном порядке обжаловала решение Бугульминского районного суда. Под контроль вопрос взяла детский омбудсмен России Анна Кузнецова.

