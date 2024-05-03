В Татарстане на региональных дорогах продолжаются работы по ликвидации аварийных ям

В Татарстане активно ведутся работы по ямочному ремонту на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. По состоянию на 2 мая 2024 года выполнен ремонт на площади 145 747,69 квадратных метров.

Для устранения аварийных ям используются различные технологии и материалы. Холодным асфальтобетоном отремонтировано 6 300,32 квадратных метров, горячим асфальтобетоном — 113 429,93 квадратных метров. Ремонт литой асфальтобетонной смесью выполнен на площади 3 659,30 квадратных метров, а ремонт картами — на площади 18 379,70 квадратных метров. Кроме того, струйно-инъекционным методом отремонтировано 3 978,44 квадратных метров дорог.

За реализацию работ отвечают такие организации, как АО «Татавтодор», ООО «Татнефтедор», ОАО «Алексеевскдорстрой», АО «Каздорстрой», ООО «Волгадорстрой», ООО «Брус», ООО «МДСУ-1» и ООО «Чистопольский Автодор». Всего в их распоряжении находится 37 асфальтобетонных заводов. На сегодняшний день продолжается запуск этих заводов, что позволит подрядчикам приступить к выполнению ямочного ремонта горячим асфальтобетоном.

Подрядными организациями запущено 29 асфальтобетонных завода. ГКУ «Главтатдортранс» управляет 13 606,5 километрами дорог общего пользования регионального значения, из которых более 13 тысяч километров имеют твердое покрытие, а 529,5 километров — грунтовые дороги. Укладка, применяемые материалы, подбор асфальтобетонных смесей и контроль качества соответствуют требованиям ГОСТа.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева