«Ромео и Джульетта» — самая популярная шекспировская пьеса среди россиян

Фото: Екатерина Петрова

Книжный сервис «ЛитРес» и книжная сеть «Буквоед» провели опрос, чтобы узнать, насколько хорошо россияне знают произведения английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Оказалось, что есть люди, которые никогда не сталкивались с творчеством Шекспира. Но большинство (95%) все-таки знакомы с его произведениями. При этом больше половины (55%) читали его пьесы в подростковом возрасте (от 10 до 15 лет). А 22% опрошенных уверены, что Шекспир как таковой не существовал, а авторами пьес были другие люди.

Самые популярные пьесы Шекспира среди россиян:

трагедия «Ромео и Джульетта» (56%);

трагедия «Гамлет, принц Датский» (40%);

комедия «Укрощение строптивой» (35%);

комедия «Сон в летнюю ночь» (31%);

трагедия «Король Лир» (25%).

А самой популярной цитатой оказалась фраза из «Гамлета»: «Быть или не быть, вот в чем вопрос». Ее знают 92% опрошенных.

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Екатерина Петрова