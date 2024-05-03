В Информационный центр СК России за сутки поступило 389 обращений
За прошедшие сутки в Информационный центр Следственного комитета (СК) России обратились 389 граждан. Из них 82 человека позвонили по единой многоканальной телефонной линии, а 307 написали в социальных сетях.
Чаще всего за помощью обращались жители:
- Москвы — 41 обращение;
- Республики Дагестан — 30 обращений;
- Московской области — 29 обращений;
- Ставропольского края — 26 обращений;
- Краснодарского края — 13 обращений.
Граждане задавали вопросы о следующих проблемах:
- нарушения в сфере миграции;
- участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей;
- нарушения медицинского обслуживания и необеспечение лекарствами;
- жилищные права сирот;
- права жильцов аварийных домов;
- проблемы в сфере ЖКХ;
- нарушение прав несовершеннолетних;
- иные социальные вопросы;
- прочие вопросы.
Сообщается, что сотрудники Центра провели работу с обращениями: дали 269 разъяснений и консультаций, сформировали и организовали рассмотрение 120 обращений, провели 32 личных приема, обработали 339 комментариев в публичном пространстве.
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