В Информационный центр СК России за сутки поступило 389 обращений

За прошедшие сутки в Информационный центр Следственного комитета (СК) России обратились 389 граждан. Из них 82 человека позвонили по единой многоканальной телефонной линии, а 307 написали в социальных сетях.

Чаще всего за помощью обращались жители:

Москвы — 41 обращение;

Республики Дагестан — 30 обращений;

Московской области — 29 обращений;

Ставропольского края — 26 обращений;

Краснодарского края — 13 обращений.

Граждане задавали вопросы о следующих проблемах:

нарушения в сфере миграции;

участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей;

нарушения медицинского обслуживания и необеспечение лекарствами;

жилищные права сирот;

права жильцов аварийных домов;

проблемы в сфере ЖКХ;

нарушение прав несовершеннолетних;

иные социальные вопросы;

прочие вопросы.

Сообщается, что сотрудники Центра провели работу с обращениями: дали 269 разъяснений и консультаций, сформировали и организовали рассмотрение 120 обращений, провели 32 личных приема, обработали 339 комментариев в публичном пространстве.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков