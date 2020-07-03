Метшин в 2019 году заработал 5,7 млн рублей, его супруга — 305 млн рублей

В 2019 году мэр Казани Ильсур Метшин заработал 5,7 млн рублей, его супруга Гульнара — 305 млн рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии.

По итогам 2018 года Метшин заработал 5,3 млн рублей, его супруга — в десять раз больше, 59 млн рублей.

Мэру столицы Татарстана принадлежат доля на землю общей площадью 2,4 га, квартира площадью 272,7 кв. м, участок площадью 1,6 га с домом в 174,1 кв. м, гараж, а также автомобили ГАЗ-69, М-21 и ГАЗ-24.

В собственности у супруги Метшина есть доли земельного участка в 1,5 га и дома площадью 558,5 кв. м, а также автомобиль Volkswagen.