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Схиигумена Сергия, захватившего монастырь, лишили сана

12:32, 03.07.2020
Схиигумена Сергия, захватившего монастырь, лишили сана
Фото: скриншот

Епархиальный суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия, ранее запрещенного в служении.

Как сообщает «РИА Новости», Сергия признали виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов.

Теперь решение епархиального суда должен утвердить патриарх Кирилл.

Деятельность Сергия получила скандальную известность. В частности, он отрицал коронавирус и проклинал власти. Схиигумен обвинял президента РФ в создании «фашистского концлагеря сатаны».

После отстранения от службы схиигумен захватил женский монастырь в Среднеуральске. Недавно там напали на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак. После этого у режиссера Сергея Ерженкова диагностировали перелом кисти.

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