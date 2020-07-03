Яровая попросила генпрокурора России взять на контроль дело об отце-насильнике из Бугульмы

Депутат Госдумы Ирина Яровая попросила генпрокурора России Игоря Краснова отменить оправдательный приговор в отношении отца, который совершил насилие над полуторагодовалой дочерью, и попросила взять это дело на контроль.

По ее словам, соответствующий депутатский запрос генпрокурору она направила 30 июня.

«Ситуация, при которой районный суд оправдал мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении полуторогодовалой дочери, и освободил его в зале суда, вызвала широкий общественный резонанс. И я понимаю почему. Потому что, когда речь идет о таком чудовищном преступлении в отношении младенца и никто не несет за это ответственность, конечно, это вызывает шок и человеческое негодование. Сегодня Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда и направил дело на новое рассмотрение в тот же Бугульминский районный суд», — цитирует Яровую пресс-служба фракции «Единая Россия».



По ее мнению, пострадавший ребенок и двое других малолетних детей не должны проживать вместе с отцом.

«В запросе на имя генпрокурора мною подчеркнуто, что, учитывая особую общественную опасность деяний, связанных с насилием в отношении детей, необходимо устранить возможные причины и условия, которые могут создавать угрозу жизни и здоровью пострадавшего ребенка и двух малолетних детей, которые в настоящее время проживают совместно с лицом, которое обвинялось в совершении насильственного преступления», — сказала депутат.

Напомним, сегодня Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой. Причиной отмены приговора стали процессуальные нарушения.

